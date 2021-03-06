В Європарламенті запропонували використовувати "Північний потік – 2" для тиску на РФ

Вебер вважає, що за допомогою газопроводу можна змусити Кремль співпрацювати

Європейський Союз повинен використовувати газопровід "Північний потік – 2" як важіль тиску на Росію, поки не може заморозити його будівництво.

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Про це заявив лідер Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер у коментарі Spiegel.

Він заявив, що газопровід "не в інтересах Європи" і запропонував використовувати "Північний потік – 2" як політичний засіб, щоб змусити російський уряд змінити курс.

Вебер зазначив, що будівництво газопроводу слід "пов'язувати з подальшою поведінкою російського керівництва".

"Якщо російське керівництво не повернеться до спільної роботи як партнери, трубопровід не зможе працювати на повну силу.Тоді це буде відповідальність Кремля", – вважає Вебер.

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Політик також підкреслив, що Європа повинна "відмовитися від своєї наївності у відносинах з Путіним та іншими геополітичними гравцями" і це був би "важливий процес європейського дозрівання", якби ЄС використовував свою торгово-економічну політику як інструмент зовнішньої політики щодо "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, будучи кандидатом на посаду голови Єврокомісії від найбільш впливової в Європарламенті консервативної Європейської народної партії Манфред Вебер в 2019 році обіцяв заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік – 2", якщо обійме посаду. Але пізніше він зняв свою кандидатуру.

У Німеччині вже не раз заявляли, що не можуть відмовитися від від російського газопроводу "Північний потік – 2". Зокрема, за словами міністр з питань охорони навколишнього середовища Свен Шульце, Німеччина "ризикує зіткнутися з позовами про компенсацію в міжнародних арбітражних судах", якщо зупинить проєкт.

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