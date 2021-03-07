В Финляндии из-за коронавируса перенесли выборы

18 апреля в стране должны были пройти местные выборы

В Финляндии Министерство юстиции приняло решение перенести запланированные на 18 апреля муниципальные выборы на лето из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.

Реклама

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что все партии, за исключением "Истинных финнов", поддержали перенос выборов.

"Это отличное решение, которое, несомненно, уменьшит заразность, и ситуация с короновирусом в июне будет лучше, чем сейчас. Предвыборная агитация и голосование на открытом воздухе более комфортны летом", – заявил ответственный за проведение выборов Матти Хилли.

Он отметил, что отсрочка выборов позволит более тщательно подготовиться к ним и сделать прививки членов избирательных комиссий.

Реклама

Хилли также считает, что перенос выборов позволит вакцинировать сотрудников избирательных комиссий.

Напомним, ранее правительство Финляндии объявило о режиме ЧС и заговорило о возможности ограничения перемещения.

Мы также собщали, что в Финляндии обнаружили абсолютно новый вариант коронавируса, которому одновременно присущи свойства штаммов, ранее обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама