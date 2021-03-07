У Фінляндії через коронавірус перенесли вибори

18 квітня у країні повинні були відбутися місцеві вибори

У Фінляндії Міністерство юстиції ухвалило рішення перенести заплановані на 18 квітня муніципальні вибори на літо через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19 у країні.

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Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів на 13 червня.

"Це чудове рішення, яке, безсумнівно, зменшить заразність, і ситуація з короновірусом у червні буде кращою, ніж зараз. Передвиборна агітація і голосування на відкритому повітрі комфортніші влітку", – заявив відповідальний за проведення виборів Матті Хіллі.

Він зазначив, що відстрочення виборів дасть змогу ретельніше підготуватися до них і зробити щеплення членам виборчих комісій.

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Хіллі також вважає, що перенесення виборів дасть змогу вакцинувати співробітників виборчих комісій.

Нагадаємо, раніше уряд Фінляндії оголосив про режим НС і заговорив про можливість обмеження пересування.

Ми також повідомлялось, що у Фінляндії виявили абсолютно новий варіант коронавірусу, якому одночасно притаманні властивості штамів, раніше виявлених у Великій Британії і Південній Африці.

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