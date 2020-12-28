В Германии 8 человек пострадали от передозировки вакциной Pfizer

В ходе кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 на севере Германии восемь работников дома престарелых получили передозировку и обратились в больницу.

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Об этом сообщили власти региона Передняя Померания – Рюген, передает Reuters.

По словам чиновников, несколько работников дома престарелых в городе Штральзунд получили в воскресенье дозу вакцины Pfizer-BioNTech, в пять раз превышающую рекомендованную.

После этого четверо из них обратились в больницу с симптомами гриппа.

"Я глубоко сожалею о случившемся. Этот отдельный случай произошел из-за индивидуальных ошибок. Я надеюсь, что ни у кого из пострадавших не будет серьезных побочных эффектов", – заявил глава региона Стефан Керт.

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Инцидент произошел после того, как некоторые районы Германии отказались использовать вакцины, полученные на выходных, из-за подозрения, что во время доставки был нарушен температурный режим.

Власти региона также отметили, что ранее BioNtech заявляла, что большие дозы, которые вводились во время испытаний, не вызвали серьезных последствий.

Напомним, в Германии массовая вакцинация от коронавируса началась 27 декабря, днем ранее в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) первую прививку сделали 101-летней жительнице дома престарелых Эдит Квойцалле.

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