В Германии построят космический центр

Центр будет исследовать также и космическую деятельность

В Германии на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, хотят начать строительство космического центра.

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Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Главы минобороны стран-участников НАТО намерены создать координационный пункт для наблюдения за космическим пространством. Предприятие может быть переоборудовано в командный пункт управления обороной. Ожидается, что центр будет исследовать космическую деятельность.

Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября.

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По его словам, космос – важная область для НАТО, поэтому необходимо чтобы был надежный доступ к космическим услугам.

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