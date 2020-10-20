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В Германии построят космический центр

20 октября, 05:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Центр будет исследовать также и космическую деятельность

В Германии на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, хотят начать строительство космического центра.

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Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Главы минобороны стран-участников НАТО намерены создать координационный пункт для наблюдения за космическим пространством. Предприятие может быть переоборудовано в командный пункт управления обороной. Ожидается, что центр будет исследовать космическую деятельность.

Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября.

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По его словам, космос – важная область для НАТО, поэтому необходимо чтобы был надежный доступ к космическим услугам.

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Недавно мы писали о том, что США запустили в космос ракету-носитель среднего класса "Антарес" совместного американско-украинского производства.

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