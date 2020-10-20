В Германии построят космический центр

В Германии на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, хотят начать строительство космического центра.
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Главы минобороны стран-участников НАТО намерены создать координационный пункт для наблюдения за космическим пространством. Предприятие может быть переоборудовано в командный пункт управления обороной. Ожидается, что центр будет исследовать космическую деятельность.
Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября.
По его словам, космос – важная область для НАТО, поэтому необходимо чтобы был надежный доступ к космическим услугам.
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