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В Германии продлили жесткий карантин до 14 февраля

20 января, 00:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Жителей обязали носить медицинские маски или респираторы

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Германии продлевают жесткие карантинные меры до 14 февраля.

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Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

"Мы должны продлить меры до 14 февраля", – сказала Меркель.

По ее словам, новый штамм коронавируса, случаи которого были зафиксированы в стране, не позволяет смягчить карантинные ограничения.

Также теперь жителей Германии обязали носить медицинские маски или респираторы в общественном транспорте. До сих пор можно было носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.

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Согласно последним данным, в Германии было зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – 9253. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 47 тысяч человек. В то же время выздоровели 1,71 млн человек.

К слову, в Германии в больнице, которая расположена в городе Гармиш-Партенкирхен, новым видом коронавируса заболели 35 человек.

В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал появление новых штаммов COVID-19 "естественным и ожидаемым".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Ангела Меркель коронавирус
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