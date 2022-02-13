В Германии стартовали выборы президента: кто претендует на должность

На голосование пригласили экс-канцлера Ангелу Меркель, это будет ее первое публичное мероприятие после сложение полномочий

Президента избирают сроком на пять лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральное собрание Германии проведет выборы нового президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

Претенденты на должность

Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий президент

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Макс Отте, экономист и профессор

Штефани Гебауэр, астрофизик

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На выборах ожидается присутствие экс-канцлера Ангелы Меркель – если она придет, это станет ее первым публичным мероприятием после окончания срока канцлерских полномочий.

Президента выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 1472 участников. В их число входят 736 депутатов Бундестага. Остальные участники — делегаты от федеральных земель. Срок полномочий президента составит 5 лет.

Отметим, что Штайнмайер заявил о желании выдвинуться на новый срок еще 28 мая прошлого года. Его поддержали все партии, которые входят в большинство в парламенте.

В 2009 году Франк-Вальтер Штайнмайер был конкурентом Меркель в борьбе за пост канцлера.

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Социал-демократ Олаф Шольц 8 декабря был избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707. До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на минувших выборах на переизбрание она не пошла.

Зеленский делился своими ожиданиями относительно Шольца. Среди прочего, от нового канцлера и правительства Германии он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.