У Німеччині стартували вибори президента: хто претендує на посаду

На голосування запросили ексканцлера Ангелу Меркель, це буде її перший публічний захід після складання повноважень

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Федеральні збори Німеччини проведуть вибори нового президента країни. Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.

Претенденти на посаду

Франк-Вальтер Штайнмаєр, чинний президент

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На виборах очікується присутність ексканцлера Ангели Меркель – якщо вона прийде, то це стане її першим публічним заходом після закінчення терміну канцлерських повноважень.

Президента обирають Федеральні збори, які складаються з 1472 учасників. До них входять 736 депутатів Бундестагу. Решта учасників – делегати від федеральних земель. Термін повноважень президента становитиме 5 років.

Зазначимо, що Штайнмаєр заявив про бажання висунутись на новий термін ще 28 травня минулого року. Його підтримали всі партії, які входять до більшості у парламенті.

У 2009 році Франк-Вальтер Штайнмаєр був конкурентом Меркель у боротьбі за посаду канцлера.

Кадрові перестановки у Німеччині

Соціал-демократ Олаф Шольц 8 грудня був обраний новим федеральним канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів із 707. До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.

Ангела Меркель просиділа у кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на минулих виборах на переобрання вона не пішла.

Зеленський ділився своїми очікуваннями щодо Шольца. Серед іншого, від нового канцлера та уряду Німеччини він очікує, та й вся Україна, виконання домовленостей щодо транзиту газу з Росії по нашій газотранспортній системі, а також просування до НАТО та ЄС.