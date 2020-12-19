В Германии суд разрешил Tesla частично вырубить лес для нового завода

В Германии суд разрешил компании Илона Маска Tesla вырубку леса для строительства нового завода электромобилей.
Об этом сообщает Reurers.
На востоке в городе Франкфурт-на-Одере защитники окружающей среды обратились в суд, чтобы помешать Tesla расчистить лес. По их словам, вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу зимующих рептилий.
Ранее Административный суд Франкфурта-на-Одере предписал компании Tesla приостановить вырубку леса.
Напомним, на онлайн-конференции, организованной правительством Германии, Маск поделился идеей запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы.
Ранее сообщалось, что в Украине допустили обращение акции шести крупных международных компаний: Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices.
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