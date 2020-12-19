В Германии суд разрешил Tesla частично вырубить лес для нового завода

Экологи заявляли, что вырубка деревьев может угрожать сну гладких змей

В Германии суд разрешил компании Илона Маска Tesla вырубку леса для строительства нового завода электромобилей.

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Об этом сообщает Reurers.

На востоке в городе Франкфурт-на-Одере защитники окружающей среды обратились в суд, чтобы помешать Tesla расчистить лес. По их словам, вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу зимующих рептилий.

Ранее Административный суд Франкфурта-на-Одере предписал компании Tesla приостановить вырубку леса.

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Напомним, на онлайн-конференции, организованной правительством Германии, Маск поделился идеей запустить производство компактного электромобиля-хэтчбека специально для Европы.

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Ранее сообщалось, что в Украине допустили обращение акции шести крупных международных компаний: Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices.

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