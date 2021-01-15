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В Германии выбирают преемника Меркель: кто возглавит правящую партию и почему это важно

15 января, 14:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Сегодня начинается важное политическое событие Европы

В Германии сегодня начинается одно самых важных политических событий страны за последние 15 лет – правящий Христианско-демократический союз выберет нового лидера.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, кто претендует на кресло главы партии ХДС и почему это важно.

Что происходит?

В 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Также политик объявила, что в 2021 году она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

В декабре того же года на выборах главы ХДС победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – СМИ называли ее преемницей Меркель и предрекали политику победу на выборах канцлера.

Однако в феврале 2020-го Крамп-Карренбауэр заявила о решении уйти с поста. Как писало Bloomberg, Меркель засомневалась, что претендент на должность канцлера справится со своими обязанностями.

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Теперь Христианско-демократический союз должен выбрать нового лидера. Это голосование особенно важно потому, что по его результатам решится вопрос, кого политическая сила выдвинет в канцлеры страны на выборах уже этой осенью.

Кто может стать лидером ХДС?

На кресло лидера партии претендуют трое:

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Фридрих Мерц

По образованию юрист, работал адвокатом, в период с 1989 по 1994 год был членом Европейского парламента. Политик выступает за расширение сотрудничества ЕС с соседями – с перспективой единого рынка с Турцией. Опросы дают ему 29%

Армин Лашет

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Премьер самого экономически мощного и населенного региона Северный Рейн – Вестфалия. В прошлом он также был депутатом Европарламента, работал журналистом и министром семьи. Опросы дают ему 25%.

Норберт Рёттген

Глава международного комитета бундестага и бывший министр окружающей среды. Выступает против строительства Северного потока-2, критикует Россию и поддерживает суверенитет Украины. Опросы дают ему 25%.

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