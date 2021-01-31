Українська
$ 28,19
34,1
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Германии заявили, что отношения с Россией достигли новой "низшей точки"

31 января, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Берлин намерен сохранять диалог с Кремлем

Отношения Европейского союза и Германии с Россией очень напряженные, а в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального достигли очередной "низшей точки".

Реклама

Об этом заявил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в колонке для Der Spiegel.

"Дело Навального – еще одна низшая точка, и многое говорит о нынешнем российском руководстве", – пишет Рот.

Он также отмечает, что Россия все больше и больше выступает против либеральной демократии и Запада и занимает все более агрессивную позицию по отношению к ЕС.

"Агрессивная позиция Москвы в международных делах идет рука об руку с усилением репрессий внутри страны. Мы должны помнить об этих болезненных реалиях, когда сегодня обращаемся к "вопросу России", – также отмечает политик.

В тренде
Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)
Реклама

В то же время он считает, что ЕС должен сохранить диалог с Кремлем, "чтобы оставить открытым ценное пространство для взаимодействия с гражданским обществом", а также потому, что, по его мнению, многие кризисы можно урегулировать только при участии Москвы.

Как пример таких кризисных тем он приводит боевые действия в Украине и ситуацию в Беларуси, а также проблему международного контроля над вооружениями.

Напомним, в январе Германия продлила разрешенные сроки строительства российского газопровода "Северный поток – 2" до конца мая 2021 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Германия отношения Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет Украину
ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина
AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавируса
В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз
"Вакцинные войны": ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз
Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)
Чешка занялась сексом с грабителем, чтобы выиграть время до приезда полиции (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять