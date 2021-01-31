В Германии заявили, что отношения с Россией достигли новой "низшей точки"

Отношения Европейского союза и Германии с Россией очень напряженные, а в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального достигли очередной "низшей точки".

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Об этом заявил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в колонке для Der Spiegel.

"Дело Навального – еще одна низшая точка, и многое говорит о нынешнем российском руководстве", – пишет Рот.

Он также отмечает, что Россия все больше и больше выступает против либеральной демократии и Запада и занимает все более агрессивную позицию по отношению к ЕС.

"Агрессивная позиция Москвы в международных делах идет рука об руку с усилением репрессий внутри страны. Мы должны помнить об этих болезненных реалиях, когда сегодня обращаемся к "вопросу России", – также отмечает политик.

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В то же время он считает, что ЕС должен сохранить диалог с Кремлем, "чтобы оставить открытым ценное пространство для взаимодействия с гражданским обществом", а также потому, что, по его мнению, многие кризисы можно урегулировать только при участии Москвы.

Как пример таких кризисных тем он приводит боевые действия в Украине и ситуацию в Беларуси, а также проблему международного контроля над вооружениями.

Напомним, в январе Германия продлила разрешенные сроки строительства российского газопровода "Северный поток – 2" до конца мая 2021 года.

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