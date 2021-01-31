У Німеччині заявили, що відносини з Росією досягли нової "найнижчої точки"

Відносини Європейського союзу і Німеччини з Росією дуже напружені, а у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального досягли чергової "найнижчої точки".

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Про це заявив державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот в колонці для Der Spiegel.

"Справа Навального – ще одна найнижча точка, і багато що говорить про нинішнє російське керівництво", – пише Рот.

Він також зазначає, що Росія все більше і більше виступає проти ліберальної демократії і Заходу і займає все агресивнішу позицію щодо ЄС.

"Агресивна позиція Москви в міжнародних справах йде рука об руку з посиленням репресій всередині країни. Ми повинні пам'ятати про ці хворобливі реалії, коли сьогодні звертаємося до "питання Росії", – також зазначає політик.

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Водночас він вважає, що ЄС повинен зберегти діалог з Кремлем, "щоб залишити відкритим цінний простір для взаємодії з громадянським суспільством", а також тому, що, на його думку, багато криз можна врегулювати тільки за участю Москви.

Як приклад таких кризових тем він наводить бойові дії в Україні і ситуацію в Білорусі, а також проблему міжнародного контролю над озброєннями.

Нагадаємо, в січні Німеччина продовжила дозволені терміни будівництва російського газопроводу"Північний потік – 2" до кінця травня 2021 року.

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