В горах Италии с высоты сорвалась кабина фуникулера: погибли 9 человек (фото)

В Италии произошла страшная авария на фуникулере. Фото: twitter.com/cnsas_official
Девять человек погибли, еще двое детей серьезно пострадали на фуникулере на севере Италии. Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне. Одна кабина сорвалась с троса и упала с большой высоты.
Об этом сообщает ANSA со ссылкой на спасательную службу.
Авария могла быть вызвана обрывом троса в самой высокой части маршрута, который достигает отметки 1491 метр.
На канатной дороге в Италии сорвалась кабина с людьми. Фото: cnsas_official
Обрыв произошел в 300 метрах от вершины горы, где находится станция прибытия.
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Кабина рухнула на лесистом и неровном участке, где спасательные операции были затруднены.
Канатная дорога Моттароне была открыта 24 апреля после длительной остановки в связи с карантинными ограничениями.
Ранее сообщалось, что смертельная трагедия произошла на горном курорте в Швейцарии.