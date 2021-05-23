В горах Италии с высоты сорвалась кабина фуникулера: погибли 9 человек (фото)

Авария произошла в самой высокой части маршрута канатной дороги на Севере Италии, который достигает отметки 1491 метр, в кабине было 11 человек

В Италии произошла страшная авария на фуникулере. Фото: twitter.com/cnsas_official

Девять человек погибли, еще двое детей серьезно пострадали на фуникулере на севере Италии. Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре и гору Моттароне. Одна кабина сорвалась с троса и упала с большой высоты.

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Об этом сообщает ANSA со ссылкой на спасательную службу.

Авария могла быть вызвана обрывом троса в самой высокой части маршрута, который достигает отметки 1491 метр.

На канатной дороге в Италии сорвалась кабина с людьми. Фото: cnsas_official

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Обрыв произошел в 300 метрах от вершины горы, где находится станция прибытия.

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Кабина рухнула на лесистом и неровном участке, где спасательные операции были затруднены.

Канатная дорога Моттароне была открыта 24 апреля после длительной остановки в связи с карантинными ограничениями.

Ранее сообщалось, что смертельная трагедия произошла на горном курорте в Швейцарии.