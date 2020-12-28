Українська
$ 28,35
34,56
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Хорватии произошло сильное землетрясение (фото)

28 декабря, 11:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

Информации о пострадавших пока нет

/ Фото: Twitter

Утром 28 декабря в центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Реклама

Об этом сообщает Večernji list.

Толчки начались в 6:28 утра. Эпицентр – город Сисак, который находится в 51 километре к юго-востоку от столицы. Землетрясение также почувствовали жители Петрини и Загреба.

Информации о пострадавших пока нет. Ни одно здание не рухнуло, но люди в Сети отмечают, что видели трещины в зданиях и поврежденную плитку.

Также отмечается, что позже, в 7:50 утра, в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение – магнитудой 4,9.

Реклама

Напомним, в марте в Хорватии произошло сильное землетрясение. Премьер-министр страны назвал его крупнейшим за последние 140 лет, а министр обороны Дамир Крстичевич приказал привлечь для разбора завалов армию.

Также ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.

Кроме того, на итальянском острове Сицилия произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы — Этна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Хорватия землетрясение толчки разрушения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несет
Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из Британии
В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Россия возобновляет строительство
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииЭкономика
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во Франции
Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз
Michelin извинилась перед украинцами за
Michelin извинилась перед украинцами за "русский борщ" и собирается в КиевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять