Умер человек-мем Хуан Борха: 5 лучших видео с "Хохочущим испанецем"

Испанский комик Хуан Хойя Борха, больше известный во всем мире как "Хохочущий испанец" или просто "Хохотун" (El Risitas), умер в возрасте 65 лет.
Об этом сообщает la Vanguardia.
Точная причина смерти мужчины не указывается, однако сказано, что он умер в результате "осложнения болезни, от которой страдал последние годы".
Юморист скончался в одной из больниц Севильи, где находился с сентября 2020 года после ампутации ноги по причине болезни.
Слава к Хуану Борхе пришла в 2015 году, через 13 лет после записи видео с его участием в испанском ток-шоу Ratones Coloraos.
На видео Борха рассказал, как, работая посудомойщиком в пляжном ресторане, однажды вечером оставил сковородки отмокать в открытом море, а утром их унесло с отливом.
Однако известность ему принесла не сама история, а смех, который мужчина не мог сдержать во время рассказа.
Его хохот так понравился пользователям YouTube, что ролик с его участием стал вирусным, набрав 13,7 млн просмотров. Впоследствии на видео появилось множество пародий, и даже фото смеющегося Хуана Борха стало мемом.
Почтить память Хохотуна мы решили, собрав пять его ярких "выступлений" на разные тематики. Осторожно! Содержит нецензурную лексику!
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Напомним, что в прошлом году в США скончалась кошка по кличке Инки, которая прославилась как мем "кричащий плачущий кот".
Также в 2020 году скончался другой кот-мем – японская "длиннокошка" Нобико.