Померла людина-мем Хуан Борха: 5 найкращих відео з "Іспанцем-реготуном"

Останні місяці життя знайомий багатьом іспанський гуморист провів в лікарні після ампутації ноги через хворобу – ми вшанували його пам'ять підбіркою відео

Іспанський комік Хуан Хойя Борха, більше відомий у всьому світі як "Іспанець-реготун" або просто "Реготун" (El Risitas), помер у віці 65 років.

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Про це повідомляє la Vanguardia.

Точна причина смерті чоловіка не вказується, проте сказано, що він помер в результаті "ускладнення хвороби, від якої страждав останніми роками".

Гуморист помер в одній з лікарень Севільї, де лежав з вересня 2020 роки після ампутації ноги через хворобу.

Слава до Хуана Борхи прийшла в 2015 році, через 13 років після запису відео з його участю в іспанському ток-шоу Ratones Coloraos.

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На відео Борха розповів, як, працюючи посудомийником в пляжному ресторані, одного вечора залишив сковорідки відмокати у відкритому морі, а вранці їх віднесло з відливом.

Однак популярність йому принесла не сама історія, а сміх, який чоловік не міг стримати під час розповіді.

Його регіт так сподобався користувачам YouTube, що ролик за його участі став вірусним, набравши 13,7 млн переглядів. Згодом на відео з'явилося безліч пародій, і навіть фото Хуана Борха зі сміхом стало мемом.

Вшанувати пам'ять Реготуна ми вирішили, зібравши п'ять його яскравих "виступів" на різні тематики. Обережно! Містить нецензурну лексику!

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Як іспанець в Києві нацистів шукав:

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Як іспанець на побачення ходив:

Іспанець про весілля електрика:

Нагадаємо, що торік в США померла кішка на кличцу Інкі, що прославилася як мем "кричущий плаче кіт".

Також в 2020 році помер інший кіт-мем – японська "довгокішка" Нобіко.