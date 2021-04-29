Русский
$ 27,79
33,53
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Померла людина-мем Хуан Борха: 5 найкращих відео з "Іспанцем-реготуном"

29 квітня, 00:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Останні місяці життя знайомий багатьом іспанський гуморист провів в лікарні після ампутації ноги через хворобу – ми вшанували його пам'ять підбіркою відео

Іспанський комік Хуан Хойя Борха, більше відомий у всьому світі як "Іспанець-реготун" або просто "Реготун" (El Risitas), помер у віці 65 років.

Реклама

Про це повідомляє la Vanguardia.

Точна причина смерті чоловіка не вказується, проте сказано, що він помер в результаті "ускладнення хвороби, від якої страждав останніми роками".

Гуморист помер в одній з лікарень Севільї, де лежав з вересня 2020 роки після ампутації ноги через хворобу.

Слава до Хуана Борхи прийшла в 2015 році, через 13 років після запису відео з його участю в іспанському ток-шоу Ratones Coloraos.

Реклама

На відео Борха розповів, як, працюючи посудомийником в пляжному ресторані, одного вечора залишив сковорідки відмокати у відкритому морі, а вранці їх віднесло з відливом.

Однак популярність йому принесла не сама історія, а сміх, який чоловік не міг стримати під час розповіді.

Його регіт так сподобався користувачам YouTube, що ролик за його участі став вірусним, набравши 13,7 млн переглядів. Згодом на відео з'явилося безліч пародій, і навіть фото Хуана Борха зі сміхом стало мемом.

Вшанувати пам'ять Реготуна ми вирішили, зібравши п'ять його яскравих "виступів" на різні тематики. Обережно! Містить нецензурну лексику!

Реклама

Як іспанець питання Путіну задавав:

В тренді
Виходять з орбіти Кремля. Санду розпустила проросійський парламент Молдови

Як іспанець на переговори в Мінськ їздив:

Як іспанець в Києві нацистів шукав:

Реклама

Як іспанець на побачення ходив:

Іспанець про весілля електрика:

Нагадаємо, що торік в США померла кішка на кличцу Інкі, що прославилася як мем "кричущий плаче кіт".

Також в 2020 році помер інший кіт-мем – японська "довгокішка" Нобіко.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна (оновлено)
Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна (оновлено)Євросоюз
"Це божевілля". У Франції міністр вилаяв українську курятинуЕкономіка
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадок
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадокЄвросоюз
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифру
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифруЄвросоюз
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країни
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країниЄвросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти