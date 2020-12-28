В Италии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый вид COVID-19 был выявлен еще в августе

В Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

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Об этом сообщил главный итальянский вирусолог Арнальдо Карузо, передает La Repubblica.

По его словам, вирус, о котором идет речь, был выявлен в Италии еще в августе 2020 года.

"Итальянский вариант, обнаруженный в Брешии, может быть предшественником варианта, который появился только в конце сентября в Соединенном Королевстве, а затем распространился в Европе, включая Италию", – заявил Карузо.

Местные врачи выявили штамм, наблюдая за пациентом, который в апреле заболел COVID-19 – их в первую очередь заинтересовало то, что уже через два месяца его тест на коронавирус вновь был положительным.

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Более подробно изучив сданные пациентом тесты, итальянские эксперты выяснили, что у него новый вариант коронавируса, похожий на "британский", но не идентичный ему.

Напомним, о новом штамме коронавируса в Великобритании стало известно 14 декабря. А уже 19 декабря премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мутировавший возбудитель может быть на 70% более заразным, хотя это и не влияет на летальность от COVID-19. Далее этот вид вируса из Британии стал распространяться по другим странам.

Мы также сообщали, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, является естественным процессом и продолжится и в дальнейшем.

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