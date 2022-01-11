В Италии скончался президент Европарламента Давид Сассоли

Жизнь политика оборвалась 11 января в больнице

Давиду Сассоли было 65 лет/Коллаж: "Сегодня"

В Италии в онкологическом справочном центре Авиано скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет.

Об этом информирует ANSA.

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Детали

"Президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в 01:15 утра 11 января в Онкологическом справочном центре Авиано. Дата и место похорон будут объявлены в следующие несколько часов", — сообщил представитель европейского политика Роберто Куильо.

Глава Европарламента ушел из жизни в возрасте 65 лет.

О главе Европарламента

Как пишет Wikipedia, Давид Мария Сассоли – итальянский политик и журналист, член Демократической партии. Член Европейского парламента с 2009 года.

На выборах в Европейский парламент 2019 года в Италии Давид Сассоли был переизбран в Европейский парламент с 128 533 голосами. 2 июля 2019 года он был предложен Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S&D) как новый президент Европейского парламента. На следующий день Сассоли был избран президентом на выборах 345 голосами (при необходимых 334-х), заменив на посту Антонио Таяни. Он стал седьмым итальянцем, занявшим эту должность.

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