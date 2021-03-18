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Призывал лечить COVID молитвой: в Танзании умер президент

18 марта, 03:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Магуфули не признавал наличие коронавируса в стране

В Танзании, предположительно от последствий коронавируса, умер 61-летний президент Джон Магуфули, который отрицал наличие в стране COVID-19, призывал не носить маски и лечиться с помощью молитвы.

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Об этом сообщила вице-президент Танзании Самиа Сулуху, передает Afrika Feeds.

Если верить заявлению правительства, Магуфули умер в среду вечером от сердечной недостаточности в Дар-эс-Саламе.

До этого очень активный президент Танзании исчез из поля зрения где-то с конца февраля, но власти не давали никакой информации. Оппозиция же утверждала, что Магуфули тяжело болен из-за коронавируса.

Пару дней назад лидер танзанийской оппозиции со ссылкой на свои источники сообщил, что президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Магуфули известен тем, что с начала пандемии заявлял об отсутствии в Танзании случае заражения и выступал против ограничительных мер. Он также отказывался вводить в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски.

Напомним, на юге Танзании в феврале была зафиксирована вспышка неустановленной инфекции, которая вызывала у большинства людей тошноту и кровавую рвоту, на тот момент от нее умерли 15 человек.

Мы также сообщали, что в Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Танзания президент смерть Африка коронавирус
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