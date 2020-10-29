В Италии установлен антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

В Италии ситуация с коронавирусом не улучшается

В Италии за последние сутки коронавирус диагностировали у 24 991 человек.

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Об этом свидетельствует статистика заболевших COVID-19.

Также сообщается, что умерли 205 пациентов. Для сравнения, 27 октября выявили 21 989 случаев, 26 октября — 17 007, 25 октября — 21 273.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Италии заболели 589 766 человек. Побороть болезнь смогли 275 404 заболевших, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37 905 пациентов.

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К слову, из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.В Чехии закрывают въезд для иностранцев и ограничивают свободное передвижение всех граждан. В то же время в Словакии заявили о проведении общенационального тестирования на коронавирус. А в Словении гражданам запретили покидать свои районы и города в течение десяти дней.

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Ранее мы писали, что в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.

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