В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута"

В шпионаже в пользу России подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом

В Германии разоблачили российского шпиона. Фото: dailymail.co.uk

В Германии провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже на разведку России. У него дома нашли много российской символики, а также шеврон расформированного украинского полка милиции "Беркут".

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Об этом сообщает издание Daily Mail.

Что известно о подозреваемом

В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.

В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.

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В квартире подозреваемого нашли много российской символики. Фото: dailymail.co.uk В квартире подозреваемого нашли много российской символики. Фото: dailymail.co.uk В квартире подозреваемого нашли много российской символики. Фото: dailymail.co.uk В квартире подозреваемого нашли много российской символики. Фото: dailymail.co.uk 1 /4

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О "Беркуте"

"Беркут" — подразделения милиции специального назначения при территориальных управлениях Министерства внутренних дел Украины, существовавшие с 1992 по 2014 год.

В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости спецподразделение "Беркут" жестоко разогнал митингующих. Еще перед 4-мя часами утра на Майдан начали завозить грузовиками элементы новогодней елки, которую возводили недалеко от места протеста. Тогда же отряды милиции окружили около тысячи активистов, которые мирно протестовали и пели песни. В результате наступления силовиков десятки людей были жестоко избиты, среди них много студентов. Беззащитные люди бежали от вооруженных бойцов "Беркута" в Михайловский собор, чтобы избежать избиения.

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 80 человек. 35 людей милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против участников митинга открыли уголовные производства – по статьям "сопротивление представителям власти" и "хулиганство". В МВД разгон протестующих объясняли провокациями с их стороны. От действий силовиков тогдашнее руководство государства открестилось; никто не был наказан, расследование не было начато.

Жестокое избиение студентов на киевском Майдане потрясло не только украинцев, но и мировое сообщество. События 30 ноября стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости. На следующий день на Майдане уже звучало – "Ката на нары" и "Януковича на йолку".

Ранее мы сообщали, что в суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Также напомним, командир луганского "Беркута" получил 4 года, но где он – никто не знает.

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