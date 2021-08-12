У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркута"

У шпигунстві на користь Росії підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом

У Німеччині викрили російського шпигуна. Фото: dailymail.co.uk

У Німеччині провели обшук в квартирі охоронця британського посольства, якого запідозрили в шпигунстві на розвідку Росії. У нього вдома знайшли багато російської символіки, а також шеврон розформованого українського полку міліції "Беркут".

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Про це повідомляє видання Daily Mail.

Що відомо про підозрюваного

У шпигунстві підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом. Він проживає в орендованій однокімнатній квартирі в місті Постдам поблизу Берліна.

У його квартирі виявили книжні полиці, які були заповнені російськими книгами та військовими історіями, зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.

Також у квартирі ймовірного шпигуна знайшли великий російський прапор та інші речі з російською символікою.

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У квартирі підозрюваного знайшли багато російської символіки. Фото: dailymail.co.uk У квартирі підозрюваного знайшли багато російської символіки. Фото: dailymail.co.uk У квартирі підозрюваного знайшли багато російської символіки. Фото: dailymail.co.uk У квартирі підозрюваного знайшли багато російської символіки. Фото: dailymail.co.uk 1 /4

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Про "Беркут"

"Беркут" – підрозділи міліції спеціального призначення при територіальних управліннях Міністерства внутрішніх справ України, що існували з 1992 по 2014 рік.

В ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав мітингувальників. Ще перед 4-ма годинами ранку на Майдан почали завозити вантажівками елементи новорічної ялинки, яку зводили недалеко від місця протесту. Тоді ж загони міліції оточили близько тисячі активістів, які мирно протестували і співали пісні. Внаслідок наступання силовиків десятки людей були жорстоко побиті, серед них багато студентів. Беззахисні люди бігли від озброєних бійців "Беркута" у Михайлівський собор, щоб уникнути побиття.

Внаслідок дій "Беркута" постраждали щонайменше 80 осіб. 35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили кримінальні виробництва – за статтями "опір представникам влади" і "хуліганство". У МВС розгін протестуючих пояснювали провокаціями з їх боку. Від дій силовиків тодішнє керівництво держави відхрестилося; ніхто не був покараний, розслідування не було розпочато.

Жорстоке побиття студентів на київському Майдані вразило не тільки українців, а й світове співтовариство. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів з проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості. На наступний день на Майдані вже звучало – "Ката на нари" і "Януковича на йолку".

Раніше ми повідомляли, що в суд направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Також нагадаємо, командир луганського "Беркута" отримав 4 роки, але де він – ніхто не знає.

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