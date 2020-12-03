В Литве перед праздниками ужесточили карантин

Теперь литовцы могут встречаться только по двое

Правительство Литвы в среду, 2 декабря, приняло решение об ужесточении условий введенного ранее карантина на всей территории страны, поскольку ситуация с заболеваемостю коронавирусом COVID-19 в стране остается сложной.

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Об этом заявил и. о. министра здравоохранения страны Аурелиюс Верига, передает Delfi.

"Поскольку ситуация остается сложной, хотя данные стабильные, они остаются высокими, это оказывает давление на медучреждения. Поэтому предлагаем дополнить постановление и внести коррективы", – заявил он.

Теперь литовцы в публичных местах могут собираться группами не больше двух человек, исключение делается только для членов одной семьи (до этого разрешалось по пять).

Также решили ограничить торговлю во временных местах и рекомендовали отказаться от рекламы распродаж и часов скидок и дегустаций, чтобы не привлекать покупателей.

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"В предпраздничный период во многих торговых точках начинаются рождественские ярмарки не только в физических магазинах, но и во временных местах торговли, где собирается много людей, но сложно обеспечить разделение потоков, предлагается запретить торговлю во временных точках", – цитирует издание постановление.

Новые правила торговли, впрочем, не коснутся продажи продуктов питания, пиротехники и островков торговли в торговых центрах.

Напомним, всеобщий карантин в Литве был введен с 7 ноября и продлен до 17 декабря включительно.

Мы также сообщали, что из-за большого количества случаев коронавируса в Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации до 11 января.

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