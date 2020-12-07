В Литве значительно ужесточили карантин на праздники

Правительство Литвы в понедельник приняло решение об ужесточении с 9 декабря условий карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19, продлив ограничения до полуночи 31 декабря.
Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Аурелиюс Верига, передает LRT.
Некоторые нововведенные карантинные правила пока носят рекомендательный характер, так как в правительстве рассчитывают на сознательность граждан.
Среди рекомендаций – не покидать место жительства без уважительной причины (работа, магазины, учреждения здравоохранения).
Что запрещено литовцам с 9 декабря:
- близкие контакты более чем двух семей или домашних хозяйств, за исключением неотложных случаев предоставления помощи, ухода за больными;
- проведение личных праздников в публичных и частных пространствах, если в них участвуют более чем две семьи или два домашних хозяйства (может присутствовать не более 10 человек);
- предоставлять услуги аренды помещений для частных мероприятий, праздников или прочих собраний.
Что касается образования, то ученики среднеобразовательных школ будут учиться удаленно, за исключением спецшкол. Также им предлагается объявить каникулы раньше – с 14 декабря и до 3 января. Дошкольное и начальное обучение будет проходить в школах.
В торговых центрах будут еще больше ограничивать потоки клиентов – 15 кв. метров на одного посетителя в небольших торговых центрах или 30 кв. метров – в крупных.
Также сохраняется рекомендация для всех мест общественной торговли и оказания услуг не проводить акций, распродаж и часов скидок, которые повышают потоки покупателей.
Государственные и муниципальные ведомства с 9 декабря переходят на удаленную работу и удаленное обслуживание.
Отметим, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса, среди европейских правительств нет единой позиции относительно карантинных ограничений в праздничные дни – одни страны еще более ужесточают карантин, другие, наоборот, смягчают ограничения на праздники.
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