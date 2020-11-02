В Нидерландах поезд метро спас от катастрофы огромный кит

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал

/ Фото: Instagram

В метро города Спейкениссе, Нидерланды, произошла авария – машинист потерял управление, и состав сошел с рельсов, вылетев за пределы ограждения.

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Об этом сообщает Dutch News.

Происшествие случилось на конечной станции около полуночи. Вагон выехал за пределы путей и застрял на скульптуре огромного кита на высоте 10 метров над землей. В результате инцидента никто не пострадал – пассажиров в поезде не было, а машинист сам смог выбраться из кабины.

Если бы на пути поезда не оказалось памятника, то он упал бы на дорогу или в водоем, находящийся прямо под станцией.

Теперь состав будет оставаться в подвешенном состоянии до момента, пока специалисты не придумают безопасный способ снять его с вершины скульптуры.

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/ Фото: Instagram

Как сообщалось ранее, бездомный американец устроил диверсию в метро Нью-Йорка, в результате которой сошел с рельсов поезд и пострадали люди.

Также мы писали, что в Киеве на станции метро "Вокзальная" полиция поймала мужчину с наркотиками.

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