В Нидерландах противники карантина громят магазины и машины (видео)

В Нидерландах после принятия властями решения о продлении жесткого локдауна во многих городах люди начали выходить на протесты, которые переросли в погромы магазинов и разбивание чужих машин.

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В Сети появилось множество видео, на которых видно, как люди разбивают витрины и автомобили, также устраивают взрывы и поджоги.

Погромы в Рурмонде

Протесты, переросшие в беспорядки охватили помимо Амстердама такие города, как Эйндховен, Венло, Хауге, Тилбург, Ротердам, Урк. В результате полиция применила водометы, дубинки и слезоточивый газ и задержала несколько десятков человек.

Но действия полиции только распалили протестующих и к вечеру начались погромы и вандализм. К примеру, в Эйндховене протестующие начали поджигать машины и грабить магазины.

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Взрыв в Венло

В расположенном недалеко от Амстердама Урке протестующие подожгла мобильный центр для экспресс-тестирования граждан на COVID-19, а прибывших на место полицейских забросали стеклянными бутылками и фейерверками.

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Напомним, это не первые антикарантинные протесты в Нидерландах. В прошлое воскресенье, 17 января, сотни людей протестовали на Музейной площади Амстердама против карантинных ограничений и действий правительства в связи с пандемией COVID-19. Тогда митинг также перешел в стычки с полицией, но обошлось без вандализма.

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