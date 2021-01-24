У Нідерландах противники карантину громлять магазини і машини (відео)

У Нідерландах після ухвалення владою рішення про продовження жорсткого локдауна в багатьох містах люди почали виходити на протести, які переросли в погроми магазинів і розбивання чужих машин.

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У Мережі з'явилося безліч відео, на яких видно, як люди розбивають вітрини і автомобілі, також влаштовують вибухи і підпали.

Протести, які переросли у заворушення, охопили крім Амстердама такі міста, як Ейндховен, Венло, Хауге, Тілбург, Ротердам, Урк. У результаті поліція застосувала водомети, кийки і сльозогінний газ і затримала кілька десятків людей.

Проте дії поліції тільки розпалили протестувальників і до вечора почалися погроми і вандалізм. Наприклад, у Ейндховені протестувальники почали підпалювати машини і грабувати магазини.

У розташованому недалеко від Амстердама Урку протестувальники підпалила мобільний центр для експрес-тестування громадян на COVID-19, а поліцейських, які прибули на місце, закидали скляними пляшками та феєрверками.

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Нагадаємо, це не перші антикарантинні протести у Нідерландах. Минулої неділі, 17 січня, сотні людей протестували на Музейній площі Амстердама проти карантинних обмежень та дій уряду у зв'язку з пандемією COVID-19. Тоді мітинг також переріс у сутички з поліцією, але обійшлося без вандалізму.

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