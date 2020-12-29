В Нидерландах возросло число заражений нового вида COVID-19

В Нидерландах зафиксировали 11 новых случаев нового штамма коронавируса, который, вероятно, появился в Великобритании.

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Об этом заявил министр здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге, передает NL Times.

По его словам, новый вид коронавируса был выявлен у пяти человек в Амстердаме, у пяти человек в Роттердаме и у одного человека – в Неймегене.

Министр отметил, что часть заболевших не посещала Великобританию, однако некоторые случаи могут быть связаны друг с другом.

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"До тех пор, пока не получена дополнительная информация, особенно важным является соблюдение введенных правительством мер и рекомендаций, в частности касающихся ограничения контактов и приема дома не более двух человек в день", – сказал он.

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Также мы писали о том, что в Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

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