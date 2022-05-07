В Париже прошла инаугурация счастливого Макрона: что говорил об Украине и кого позвал (фото)

В Париже состоялась церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".
"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", – подчеркнул Макрон.
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Он отметил, что обязан французскому народу за оказанное доверие.
В своей инаугурационной речи он также вспомнил про войну в Украине и пообещал приложить усилия, чтобы это как можно скорее закончилось.
"Я буду действовать, чтобы помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте", – сказал Макрон.
Выборы во Франции
После завершения подсчета голосов во втором туре выборов президента во Франции стало известно, что Эммануэль Макрон набрал 58,55% (18 779 812 голосов). Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,45% (13 297 729 голосов).
Таким образом, Эммануэль Макрон остается президентом Франции.