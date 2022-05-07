В Париже прошла инаугурация счастливого Макрона: что говорил об Украине и кого позвал (фото)

Макрона объявили Великим магистром ордена Почетного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена

Во Франции прошла инаугурация Макрона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже состоялась церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".

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"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", – подчеркнул Макрон.

Бывший министр социальных дел и здравоохранения Франции Марисоль Турен стоит рядом с Эммануэлем Макроном. Фото Reuters

Он отметил, что обязан французскому народу за оказанное доверие.

Эдуард Филипп, мэр Гавра и бывший премьер-министр Франции, обменивается рукопожатием с Макроном. Фото Reuters

В своей инаугурационной речи он также вспомнил про войну в Украине и пообещал приложить усилия, чтобы это как можно скорее закончилось.

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд наблюдает, как бывший президент Франции Николя Саркози обменивается рукопожатием с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото Reuters

Бывший президент Франции Франсуа Олланд приветствует президента Франции Эммануэля Макрона. Фото Reuters

Начальник военного штаба Франции на посту президента Бенуа Пуга стоит рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото Reuters

"Я буду действовать, чтобы помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте", – сказал Макрон.

Ричард Ферран, председатель Национальной ассамблеи, и жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон. Фото Reuters

Выборы во Франции

После завершения подсчета голосов во втором туре выборов президента во Франции стало известно, что Эммануэль Макрон набрал 58,55% (18 779 812 голосов). Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,45% (13 297 729 голосов).

Таким образом, Эммануэль Макрон остается президентом Франции.