У Парижі пройшла інавгурація щасливого Макрона: що говорив про Україну та кого покликав (фото)

У Парижі відбулася церемонія інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона на другий термін. Про це пише Інтерфакс-Україна .
Інавгураційна промова президента Франції пройшла під гасло, що повторювалося, "Діяти!".
"Французький народ не продовжив мандат, що закінчувався, який розпочався 14 травня 2017 року. Цей новий, який відрізняється від того, який був п'ять років тому, народ, довірив новому президентові новий мандат", – підкреслив Макрон.
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Він зазначив, що зобов'язаний французькому народу за надану довіру.
У своїй інавгураційній промові він також згадав про війну в Україні та пообіцяв докласти зусиль, щоб це якнайшвидше закінчилося.
"Я діятиму, щоб допомогти демократії та мужності виграти, побудувати новий світ у Європі та нову автономію на нашому континенті", – сказав Макрон.
Вибори у Франції
Після завершення підрахунку голосів у другому турі виборів президента у Франції стало відомо, що Еммануель Макрон набрав 58,55% (18779812 голосів). Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрала 41,45% (13297729 голосів).
Таким чином Еммануель Макрон залишається президентом Франції.