В Польше издали календарь с "российским" Крымом: Украина жестко вмешалась

Посольство Украины направило ноту МИД Республики Польша о содействии в разрешении ситуации, сложившейся вокруг надписи "Российская Федерация" рядом с крымскими мечетями в календаре на 2021 год религиозного Объединения мусульман Польши.

Реклама

Об этом сообщает Укринформ.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица объяснил, что нас не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря все-таки не появилась запись о территориальной принадлежности Украине.

Реклама

По словам украинского дипломата, посольство обратилось с письмом к религиозному Объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, допущенных при публикации календаря. В нем содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украина.

Как отметил Дещица, Объединение мусульман Польши сделало заявление с извинениями за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря. Впрочем, эти изменения посольство считает не вполне корректными, поскольку они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши однозначна: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма", – отметил Дещица.

Реклама

Напомним, это не первый случай, когда европейцы "отдают" Крым России. Так, в сентябре 2020 Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC в материале о крушении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом опубликовала карту Украины без Крыма. После этого она вынуждена была извиниться за свою оплошность.

Также напомним, в школьном учебнике по английскому языку для 7-го класса эстонских школ разместили карту Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

Кроме того, в 2018-м в Венгрии продавали карты, на которых незаконно оккупированный Россией Крым не был обозначен как украинская территория.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама