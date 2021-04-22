В Польше постепенно смягчают карантинные ограничения

В некоторых провинциях частично возобновят очное обучение в школах, работу парикмахерских и салонов красоты

В Польше с понедельника, 26 апреля, постепенно начнут смягчать карантин.

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Об этом говорится на сайте польского правительства.

Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. Будет разрешено частично возобновить очное обучение в школах (для учеников 1-3 классов), работу парикмахерских и салонов красоты.

Однако в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское пока не планируют смягчать карантин.

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Согласно последней статистике, в Польше за все время пандемии коронавирусом заболели 2,7 млн человек. В то же время побороли болезнь 2, 35 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 62 тысяч заболевших.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, но при этом выздоровели 14 720 человек. В Украине уже вакцинировали 477 тысяч человек. Тем временем Киев может перепрыгнуть из красной зоны в желтую благодаря улучшению эпидемиологической ситуации.

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