В Польше постепенно смягчают карантинные ограничения

В Польше с понедельника, 26 апреля, постепенно начнут смягчать карантин.
Об этом говорится на сайте польского правительства.
Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. Будет разрешено частично возобновить очное обучение в школах (для учеников 1-3 классов), работу парикмахерских и салонов красоты.
Однако в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское пока не планируют смягчать карантин.
Согласно последней статистике, в Польше за все время пандемии коронавирусом заболели 2,7 млн человек. В то же время побороли болезнь 2, 35 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 62 тысяч заболевших.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 162 новых случая коронавируса, но при этом выздоровели 14 720 человек. В Украине уже вакцинировали 477 тысяч человек. Тем временем Киев может перепрыгнуть из красной зоны в желтую благодаря улучшению эпидемиологической ситуации.
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