В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба

В столице Силезского воеводства на юге Польши – городе Катовице – 55-летний украинец, работавший на строительстве 100-метрового здания, сорвался со строительных лесов.

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Об этом сообщает местное издание Dziennik Zachodni.

Инцидент произошел на стройплощадке небоскреба Global Office Park, где заробитчанин сорвался со строительных конструкций сооружаемого офисного здания. Мужчина находился на 12-м этаже и упал на 11-й. В результате падения он получил травму головы и потерял сознание.

Из-за того, что все происходило на строительной площадке, пожарная машина не смогла подобраться достаточно близко, чтобы эвакуировать пострадавшего по лестнице. Тогда пожарные начали оказывать мужчине доврачебную помощь наверху.

Чтобы эвакуировать его, пришлось вызвать специализированную высотно-спасательную группу из города Радзёнкув. Тем удалось спустить пострадавшего с помощью строительного крана. Вся операция по спасению длилась около 2-х часов. Украинца госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в городе Сосновец.

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Напомним, в польском Гданьске 31-летний украинец погиб, когда во время погрузки удобрений на него с 2-метровой высоты рухнул груз с укладчика.

Также сообщалось, что в Польше украинец на фуре выехал на ж/д переезд и попал под поезд – смерть была мгновенной.

Кроме того, в городе Озимек на работавшего на стройке украинца упал кусок железобетона и проломил ему голову. Спасти заробитчанина не удалось.

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