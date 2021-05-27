В правительстве Германии отреагировали на идею предоставления Украине оружия

В ФРГ заявили, что при нынешнем правительстве изменения позиции не будет – они за решение конфликта на Донбассе политическим путем

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, несмотря на то что поддерживает нашу страну. Таким образом представитель правительства Штеффен Зайберт отреагировал на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Хабека о необходимости предоставления Киеву оборонительного оружия.

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Об этом сообщает DW.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, что касается Украины, не предоставляем разрешений для (экспорта. – Ред.) боевого оружия", – заявил Зайберт в среду.

Представитель правительства подчеркнул, что он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет.

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В то же время Зайберт отметил, что правительство Германии поддерживает Украину и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Тем временем в немецком МИД заявили, что им неизвестно об актуальных запросах Киева о предоставлении оружия.

Напомним, 25 мая сопредседатель немецкой Партии зеленых Роберт Хабек заявил, что по его мнению Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений.

В апреле немецкие СМИ писали, что Украина обратилась к Германии с просьбой о поставке оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией и в первый раз получила поддержку такой идеи с двух сторон.