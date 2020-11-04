В Швеции отменили пожизненный приговор для двух украинцев

В Швеции c украинцев Ярослава Лавринива и Александра Трайдюка сняли обвинения в убийстве пожилого шведа и отменили вынесенный им ранее в этом году пожизненный приговор.

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Как сообщает газета Expressen, соответствующее решение 3 ноября принял Апелляционный суд города Йенчепинг.

Председатель суда Мартин Андерссон заявил об отсутствии уверенности в том, что преступление совершено именно ими. Допускается, что один из украинцев вообще не имел никакого отношения к случившемуся.

Сейчас Лавринив и Трайдюк находятся на свободе.

Как уже сообщалось, инцидент произошел в прошлом году в городке Маркарюд, расположенном в провинции Кроноберг на юге страны. 10 августа в местном лесу обнаружили тело 70-летнего Герта-Инге Бертинссона, причем автомобиль мужчины нашелся позже более чем в тысяче километров от места убийства.

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Ярослав Лавринив и Александр Трайдюк. Фото: кадр видео В тренде Украинцы не пострадали во время теракта в Вене – посол

В связи с этим Швеция объявила украинцев в международный розыск, а позже их арестовали: Лавринива – в Германии в августе 2019-го, а Трайдюка — через 4 месяца в Польше.

В июле окружной суд Векше приговорил их к пожизненному заключению, признав одного из осужденных виновным в попытке мошенничества – якобы они пытались обналичить деньги с карты жертвы.

Напомним, что ранее в Италии Апелляционный суд признал невиновным другого украинца – служащего Нацгвардии Виталия Маркива, которому грозило 24 года лишения свободы из-за гибели итальянского репортера Андреа Рокелли.

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