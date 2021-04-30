Українська
$ 27,75
33,64
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Швеции сделали археологическое открытие 2600-летней давности

30 апреля, 19:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Обычный швед случайно наткнулся в лесу на настоящие сокровища из Бронзового века – они принадлежали одной или нескольким "леди" тех времен

В Швеции картограф Томас Карлссон, гуляю по лесу случайно наткнулся на настоящие артефакты – клад времен Бронзового века.

Реклама

Об этом сообщает Goteborgs-Posten.

Среди находок, обнаруженных Карлссоном в пригороде Алингсаса на западе страны, были ожерелья, браслеты и булавки – всего 50 предметов, возраст которых может достигать 2,5 тысячи лет.

По словам археологов, подобные находки в лесу очень редки – это могут быть дары, которые древние скандинавы подносили своим богам. Либо же владельцы украшений хотели забрать их с собой после смерти, утопив в болоте.

Фото: gp.se
Реклама

Фото: gp.se

Клад был найден рядом с камнями на лесной подстилке. Предполагается, что его вырыли животные, бросив на открытом месте.

В тренде
Покорил Луну, но проиграл раку. Умер легендарный астронавт Майкл Коллинз

"Большинство предметов могли принадлежать одной или нескольким женщинам высокого происхождения", – считает профессор археологии Гетеборгского университета Йохан Линг.

Самое удивительное – это то, что украшения сохранились в настолько хорошем состоянии, что изначально Томас Карлссон решил, что это реплика.

Сейчас на месте находки работают археологи, а шведского картографа ждет вознаграждение.

Реклама

Напомним, в прошлом году в Норвегии археологи начали раскопки на месте находки древнего корабля викингов, который случайно заметили во время сельскохозяйственных работ.

А в этом месяце возле египетского Луксора обнаружили затерянный город, который может стать настоящим археологическим открытием века.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина (обновлено)
Спецслужбы РФ снова попали в скандал – что известно о подрыве складов в Чехии и при чем здесь Украина (обновлено)Евросоюз
"Это безумие". Во Франции министр обругал украинскую курятинуЭкономика
Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случай
Пугающий индийский штамм COVID-19 распространяется по миру – в Швейцарии первый случайЕвросоюз
Шпион, выйди вон! Какие страны и за что выдворили российских дипломатов (обновлено)
Шпион, выйди вон! Какие страны и за что выдворили российских дипломатов (обновлено)Россия
Еврокомиссия будет судиться с AstraZeneca: чем возмущены страны (обновлено)
Еврокомиссия будет судиться с AstraZeneca: чем возмущены страны (обновлено)Евросоюз
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановки
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановкиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять