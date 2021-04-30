В Швеции сделали археологическое открытие 2600-летней давности

Обычный швед случайно наткнулся в лесу на настоящие сокровища из Бронзового века – они принадлежали одной или нескольким "леди" тех времен

В Швеции картограф Томас Карлссон, гуляю по лесу случайно наткнулся на настоящие артефакты – клад времен Бронзового века.

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Об этом сообщает Goteborgs-Posten.

Среди находок, обнаруженных Карлссоном в пригороде Алингсаса на западе страны, были ожерелья, браслеты и булавки – всего 50 предметов, возраст которых может достигать 2,5 тысячи лет.

По словам археологов, подобные находки в лесу очень редки – это могут быть дары, которые древние скандинавы подносили своим богам. Либо же владельцы украшений хотели забрать их с собой после смерти, утопив в болоте.

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Клад был найден рядом с камнями на лесной подстилке. Предполагается, что его вырыли животные, бросив на открытом месте.

"Большинство предметов могли принадлежать одной или нескольким женщинам высокого происхождения", – считает профессор археологии Гетеборгского университета Йохан Линг.

Самое удивительное – это то, что украшения сохранились в настолько хорошем состоянии, что изначально Томас Карлссон решил, что это реплика.

Сейчас на месте находки работают археологи, а шведского картографа ждет вознаграждение.

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Напомним, в прошлом году в Норвегии археологи начали раскопки на месте находки древнего корабля викингов, который случайно заметили во время сельскохозяйственных работ.

А в этом месяце возле египетского Луксора обнаружили затерянный город, который может стать настоящим археологическим открытием века.