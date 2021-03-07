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В Швейцарии хотят запретить одежду, закрывающую лицо

7 марта, 16:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

49% респондентов намерены проголосовать против запрета

В Швейцарии хотят запретить носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо.

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Как пишет BBC, о введении запрета начался референдум.

После того, как инициатива собрала более 100 тысяч подписей, стало возможным всенародное голосование.

Если запрет будет одобрен, носить одежду, которая покрывает лицо, нельзя будет на работе, в общественном транспорте, магазинах, ресторанах и даже фанатам футбольных матчей на стадионах.

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Однако в стране считают, что введение запрета поставит под угрозу свободу вероисповедания в Швейцарии, так как может быть запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды

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Согласно результатам опроса, мнения швейцарцев разделились: 49% респондентов намерены проголосовать против запрета, 47% – за. Еще 4% не определились.

В июне 2016 году в Швейцарии проходил референдум о "безусловных выплатах". Тогда большинство жителей страны проголосовали против базового дохода в 2 500 франков в месяц, которые предлагали вне зависимости от того, работают швейцарцы или нет.

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Швейцария референдум запреты
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