У Швейцарії хочуть заборонити одяг, що закриває обличчя

У Швейцарії хочуть заборонити носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя.

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Як пише BBC, про введення заборони почався референдум.

Після того, як ініціатива зібрала понад 100 тисяч підписів, стало можливим всенародне голосування.

Якщо заборона буде схвалена, носити одяг, що покриває обличчя, не можна буде на роботі, в громадському транспорті, магазинах, ресторанах і навіть фанатам футбольних матчів на стадіонах.

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Однак в країні вважають, що введення заборони поставить під загрозу свободу віросповідання в Швейцарії, так як може бути заборона нікабу, паранджі, "палестинського хустки" та інших форм одягу

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За результатами опитування, думки швейцарців розділилися: 49% респондентів мають намір проголосувати проти заборони, 47% – за. Ще 4% не визначилися.

У червні 2016 року в Швейцарії проходив референдум про "примітивних виплати". Тоді більшість жителів країни проголосували проти базового доходу в 2 500 франків в місяць, які пропонували незалежно від того, працюють швейцарці чи ні.

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