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В смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 сентября, 23:10
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На дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом

В результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали ДТП

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Инцидент произошел после 14:00 по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец. Через несколько часов врачи зафиксировали смерть другого 37-летнего украинца. Все погибшие работали в одной из строительных фирм из Томашува-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

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В результате аварии с автобусом в Польше погиб один украинец. Еще четверо граждан Украины находятся в больницах.

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