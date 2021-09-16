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В смертельному ДТП в Польщі загинули двоє українців

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 вересня, 23:10
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На дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом

В результаті ДТП в населеному пункті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі ДТП

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Інцидент стався після 14:00 за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. В результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували в мікроавтобусі, в тому числі 39-річний українець. Через кілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця. Всі загиблі працювали в одній з будівельних фірм з Томашув-Мазовецки Лодзинського воєводства.

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