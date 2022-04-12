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В траурных одеждах и с младенцами на руках украинки потребовали от США и ЕС остановить войну

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 апреля, 21:14
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В крупных западных городах прошли акции матерей Украины
Украинцы собираются на акции четвертую неделю подряд / Коллаж "Сегодня"
Украинцы собираются на акции четвертую неделю подряд / Коллаж "Сегодня"

Украинки, которые из-за войны вынуждены были бежать со своими детьми из родного дома, четвертые выходные подряд приходят на масштабную акцию "Марш Матерей" в крупных городах Европы и Америки. В эти выходные многочисленные Марши Матерей прошли в Кракове, Братиславе, Кишиневе, уже в третий раз в Мюнхене и в четвертый раз в Атланте. Женщины требовали от мировых лидеров сделать все, чтобы остановить войну – убийство их детей.

Что известно

Главным атрибутом акции стали куклы, замотанные в окровавленные пеленки. Они символизируют сотни детей, убитых русскими военными. Также на этот раз многие украинки были одеты в траурную черную одежду, чтобы почтить память погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины.

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Акция в Лондоне
Акция в Лондоне

Марш в Кракове собрал более 500 украинских и польских матерей и привлек внимание многих СМИ. Мирное шествие прошло от памятника жертвам Катыни до площади Рынок, где была объявлена ​​минута молчания, которой чествовали погибших украинских детей, а также убитых польских солдат в Катыни и жертв Смоленской катастрофы. В этот день в Польше отмечают день памяти жертв этой трагедии.

Акция в Кракове собрала 500 человек
Акция в Кракове собрала 500 человек

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Участницы Марша Матерей в Мюнхене собрались уже в третий раз. На этот раз к акции присоединилась заслуженная артистка Украины Оксана Стебельская, она произнесла трогательную речь об украинской матери и женщине и спела народную песню "Червона калина". Также выступила бандуристка Наталья Холоденко с песней "Ніч яка місячна", была объявлена минута молчания.

Акция в Германии
Акция в Германии

Впервые Марш Матерей был проведен в Братиславе. Здесь мирное шествие собрало более 800 украинских матерей, к которым присоединились большое количество словаков. Марш состоялся в центре города и прошел по нескольким улицам столицы Словакии.

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В Кишиневе состоялась двойная акция в поддержку Украины – движением Марш Матерей и акция солидарности с Мариуполем. В мероприятии приняли участие как украинцы, так и граждане Молдовы. Участники собрались у посольства России и прошли в Театр оперы и балета, где выложили свечами надпись "Дети".

США

Уже в четвертый раз Марш Матерей прошел в Атланте, США. Траурное шествие прошло от офиса американского телеканала CNN в Централ парке. На этот раз участники были одеты в черную траурную одежду. А к акции также присоединились проходившие мимо американцы.

Для привлечения дополнительного внимания к акции женщины устроили перфоманс по созданию братской детской могилы, составленной из кукол в окровавленных простынях – символа Марша Матерей во всем мире, а также детских игрушек, одежды, обуви и свечей. Местная капеллан провела молитву за всеми погибшими, под которую был развернут большой флаг Украины.

Акция завершилась пением "Пливе кача" и минутой молчания.

"Видя то, как убивают наших детей и как пытаются сломать Украину, у каждой женщины болит сердце и ей хочется от этой боли кричать. К сожалению, именно этот крик объединяет нас, сильных, смелых женщин с активной гражданской позицией во всем мире. И видя с какой силой мы кричим в разных странах, к нам присоединяются другие женщины, разделяющие с нами боль", – рассказала одна из организаторов акций Ольга Канская.

Обстановка в мире

  • В России также пытаются проводить антивоенные акции, однако все быстро заканчивается разгоном. 2 апреля по стандартному сценарию все произошло в Москве.
  • Поддерживают украинцев и в Израиле. В Хайфе в марте сотни украинцев выходили на массовую акцию протеста против войны. Они рассказали о том, какие на самом деле преступления российская армия совершает против мирных жителей Украины.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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