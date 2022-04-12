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СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

У жалобному одязі та з немовлятами на руках українки зажадали від США та ЄС зупинити війну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 квітня, 21:14
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У великих західних містах пройшли акції матерів України
Українці збираються на акції четвертий тиждень поспіль / Колаж "Сьогодні"
Українці збираються на акції четвертий тиждень поспіль / Колаж "Сьогодні"

Українки, які через війну змушені були тікати зі своїми дітьми з рідного дому, четверті вихідні поспіль приходять на масштабну акцію "Марш Матерей" у великих містах Європи та Америки. У ці вихідні численні Марші Матерів пройшли в Кракові, Братиславі, Кишиневі, вже втретє в Мюнхені та вчетверте в Атланті. Жінки вимагали від світових лідерів зробити все, щоб зупинити війну – вбивство їхніх дітей.

Що відомо

Головним атрибутом акції стали ляльки, замотані в закривавлені пелюшки. Вони символізують сотні дітей, убитих російськими військовими. Також цього разу багато українок були одягнені в жалобний чорний одяг, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Бучі, Краматорську, Маріуполі, Ірпені та інших містах України.

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Марш у Кракові зібрав понад 500 українських та польських матерів та привернув увагу багатьох ЗМІ. Мирна хода пройшла від пам'ятника жертвам Катині до площі Ринок, де було оголошено хвилину мовчання, якою вшановували загиблих українських дітей, а також убитих польських солдатів у Катині та жертв Смоленської катастрофи. Цього дня у Польщі відзначають день пам'яті жертв цієї трагедії.

Акція у Кракові зібрала 500 осіб
Акція у Кракові зібрала 500 осіб

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Учасниці Маршу Матерів у Мюнхені зібралися вже втретє. Цього разу до акції приєдналася заслужена артистка України Оксана Стебельська. Вона вимовила зворушливу промову про українську матір та жінку та заспівала народну пісню "Червона калина". Також виступила бандуристка Наталія Холоденко з піснею "Ніч яка місячна", була оголошена хвилина мовчання.

Акція у ФРН
Акція у ФРН

Вперше Марш Матерей було проведено у Братиславі. Тут мирна хода зібрала понад 800 українських матерів, до яких приєдналася велика кількість словаків. Марш відбувся в центрі міста і пройшов кількома вулицями столиці Словаччини.

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У Кишиневі відбулася подвійна акція на підтримку України – рух Марш Матерів та акція солідарності з Маріуполем. У заході взяли участь як українці, так і громадяни Молдови. Учасники зібралися біля посольства Росії та пройшли до Театру опери та балету, де виклали свічками напис "Діти".

США

Вже вчетверте Марш Матерів пройшов в Атланті, США. Жалобна хода пройшла від офісу американського телеканалу CNN до Централ парку. Цього разу учасники були одягнені у чорний жалобний одяг. А до акції також приєдналися американці, що проходили повз.

Для залучення додаткової уваги до акції жінки влаштували перфоманс – створення братської дитячої могили, що була складена з ляльок у скривавлених простирадлах – символу Маршу Матерів у всьому світі, а також дитячих іграшок, одягу, взуття та свічок. Місцева капелан провела молитву за всіма загиблими, під яку було розгорнуто великий прапор України.

Акція завершилася співом "Пливе кача" та хвилиною мовчання.

"Бачачи те, як вбивають наших дітей і як намагаються зламати Україну, у кожної жінки болить серце і їй хочеться від цього болю кричати. На жаль, саме цей крик поєднує нас, сильних, сміливих жінок із активною громадянською позицією у всьому світі. І бачачи з якою силою ми кричимо в різних країнах, до нас приєднуються інші жінки, які поділяють з нами наш біль", – розповіла одна із організаторів акцій Ольга Канська.

Обстановка у світі

  • У Росії також намагаються проводити антивоєнні акції, проте все швидко закінчується розгоном. 2 квітня за стандартним сценарієм все сталося в Москві.
  • Підтримують українців у Ізраїлі. У Хайфі у березні сотні українців виходили на масову акцію протесту проти війни. Вони розповіли про те, які насправді злочини російська армія вчиняє проти мирних жителів України.

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Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
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Катери 7
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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

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