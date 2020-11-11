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В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая

11 ноября, 05:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За последние сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 500 человек. Это самый высокий показатель с мая.

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Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В течение суток от COVID-19 скончались 532 пациента. Это самый высокий показатель с 12 мая, когда в Британии зафиксировали 614 смертей.

За последние сутки в Великобритании коронавирус диагностировали у более 20 тысяч человек.

К слову, из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции карантин усилили не только в Великобритании, но и других странах, среди которых: Испания, Австрия, Италия, Франция и Германия.

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Однако полный локдаун пока не ввела ни одна страна.

Также мы писали о том, что правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса.

Кроме того, Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса. Ограничения не коснутся международных перевозок и передвижения представителей СМИ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания карантин коронавирус
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