В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая

В Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 500 человек. Это самый высокий показатель с мая.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
В течение суток от COVID-19 скончались 532 пациента. Это самый высокий показатель с 12 мая, когда в Британии зафиксировали 614 смертей.
За последние сутки в Великобритании коронавирус диагностировали у более 20 тысяч человек.
К слову, из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции карантин усилили не только в Великобритании, но и других странах, среди которых: Испания, Австрия, Италия, Франция и Германия.
Однако полный локдаун пока не ввела ни одна страна.
Также мы писали о том, что правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса.
Кроме того, Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса. Ограничения не коснутся международных перевозок и передвижения представителей СМИ.
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