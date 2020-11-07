Грузия вводит комендантский час из-за коронавируса

В Грузии с 9 ноября вводят запрет на передвижение с 22:00 до 05:00. Комендантский час будет в крупных городах Грузии из-за роста числа инфицированных.
Об этом в субботу заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает Грузия Online.
Комендантский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.
Так, с 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий.
В свою очередь ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ.
Напомним, в Литве с конца этой недели вводят всеобщий карантин из-за распространения коронавируса.
Мы также сообщали, что из-за резкого роста больных коронавирусом в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
Также, правительство Венгрии приняло решение повторно ввести комендантский час, чтобы сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции.
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