Въехать в одну из стран ЕС украинцам стало легче: новые правила

Словения немного ослабила ограничения для въезда иностранцев

Словения, которая в августе внесла Украину в список стран "красной зоны", ослабила требования для въезда украинских граждан.

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Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Словении.

Дипломаты утверждают, что 30 сентября словенское правительство освободило украинцев от необходимости проходить 10-дневный карантин, но для этого нужен отрицательный тест на COVID-19.

Результаты анализов должны быть выданы лабораторией стран ЕС, Шенгенской зоны, Словении или признанных надежными Институтом микробиологии и иммунологии Словении и Национальной лабораторией Словении, на сайте которой опубликовали полный список таких учреждений.

Соответствующее нововведение вступает в силу 1 октября.

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Напомним, что в мае Словения стала первой страной, которая объявила о победе над коронавирусом, однако в сентябре власти страны усилили карантинные ограничения.

Также сообщалось, что 15 сентября Румыния и Хорватия продлили запрет на въезд для граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Больше о том, как борются с коронавирусом в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

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