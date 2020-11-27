Власти Словакии не смогли провести повторное массовое тестирование

Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус

Власти Словакии отложили на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны.

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Как сообщает Slovak Spectator, повторное массовое тестирование в стране было запланировано на 6-7 декабря.

Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус. Правительство уже заключило договор на поставку 16 миллионов тестов, и первая партия численностью в 4 миллиона тестов должна была прибыть в страну 2 декабря. Из-за возникших трудностей в поставке правительству Словакии не хватило имеющихся тестов для проведения всеобщего тестирования населения.

Кроме того, идея повторно тестировать людей вызвала критику со стороны общества страны. В частности, ассоциация городов и общин страны потребовала отказаться от общенационального тестирования. Поскольку, как они заявляют, уровень заболеваемости COVID-19 не уменьшился после первого тестирования.

Как сообщает портал worldometers.info, за все время эпидемии в Словакии заболели 101 257 человек, выздоровели 56 378 человек, умерли 749.

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Ранее сообщалось, что власти Украины не будут проводить всеобщее тестирование населения на короновирус, поскольку это слишком дорого. Для тестирования 40 млн человек необходимо 120 млрд гривен.

А власти Польши наоборот намерены провести массовое тестирование населения на COVID-19.

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