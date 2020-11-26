"Я тебя породил, я тебя и убью": как Китай победил коронавирус (видео)

Поднебесная вернулась к докарантинной жизни, и ведет переговоры с Украиной про вакцину

Как сегодня живет страна, наградила мир коронавирусом и победила его одной из первых, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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Только 305 пациентов с COVID-19 на почти 1,4 миллиарда жителей страны. Китайская статистика поражает мир. Вчера там заявили об 11 новых случая заражения. И те, в основном, среди иностранцев.

"Глобальная эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Но это нормально, что некоторые случаи коронавируса появляются в Китае. Этого не избежать. Но мы можем такие вспышки контролировать", – говорит Ву Зуню, глава китайского центра контроля и предотвращения болезней.

Жизнь в Поднебесной стала уже практически докарантинной. О победе над болезнью здесь заявили еще в марте. Теперь никаких локдаунов или ограничений – нашей редакции эксклюзивно рассказывает Сергио Вилларроель, студент из Эквадора, который сейчас учится в Шанхае:

"Можно выходить. пить кофе с друзьями, ходить в рестораны. Все почти как и до пандемии. Маски – носим во всех публичных местах. И на улицах тоже рекомендуют. Но китайцы и до пандемии носили маски. Потому это здесь не проблема".

А китайский Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, недавно громко отгулял Хэллоуин. Почти без масок и социальной дистанции.

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Китай, который пресса упрекала тем, что скрывал реальные сведения о коронавирус и его распространение, теперь действительно победил болезнь, уверен эксперт по биобезопасности СНБО Сергей Комиссаренко. Секрет успеха – прост:

"Большая дисциплина. Как партия говорит – так оно и делается. Диктатура. Им значительно легче, чем демократическим странам".

Теперь Китай разрабатывает четыре свои вакцины. Все они находятся на последней стадии клинических испытаний. Препараты ввели армейцам, госслужащим, некоторым студентам. Одна из местных фармкомпаний даже называет количество участников исследования – один миллион. Вакцина из Поднебесной скоро может появиться и в Украине. По данным Сергея Комиссаренко, переговоры с китайцами ведет мощная украинская фармкомпания.

А тем временем эксперты ВОЗ снова едут в Ухань: будут искать истоки COVID-19. Ученым до сих пор неизвестно, как вирус перешел от летучей мыши к человеку.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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