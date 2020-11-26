Эксперты ВОЗ снова едут в Ухань: будут искать истоки COVID-19

Ученым до сих пор неизвестно, как вирус перешел от летучей мыши к человеку

Исследователи под эгидой Всемирной организацией здравоохранения собираются вернуться на оптовый продовольственный рынок в Ухане в Китае, чтобы отследить первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 человека и выяснить, как вирус мог распространился от летучих мышей на людей.

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Об этом сообщает The Gurdian со ссылкой на эксперта ВОЗ по болезням животных Питера Бена Эмбарека.

По словам ученого, команда хотела бы повторно изучить ранние случаи и найти инфицированных работников рынка, у которых может быть "важная информация" о том, где они могли заразиться вирусом.

"Нет ничего, что указывало бы на то, что это (вирус. – Ред.) создано человеком. До декабря 2019 года мы действительно не знали, что произошло, мы не знаем, как вирус перешел из наиболее вероятной естественной среды в популяции летучих мышей к людям. И это та часть истории, которую нам необходимо восстановить", – отметил ученый.

Эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан утверждает, что организация получила заверения из Китая в том, что в ближайшее время будет организована международная экспедиция.

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Бен Эмбарек считает, что "еще не поздно" исследовать первые случаи заражения. В ходе расследования планируют изучить "все, что поступало на рынок в Ухане и уходило с него в то время, и попытаться выяснить, откуда пришли эти животные и продукты питания".

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"Что мы хотели бы сделать с международной командой и партнерами в Китае, так это вернуться в среду Ухани, повторно провести детальный опрос первых заболевших, попытаться найти другие случаи, которые не были обнаружены в то время, и попытаться выяснить историю возникновения первых случаев коронавируса", – рассказал ученый.

Исследователи будут также искать общие черты в случаях рыночных рабочих, серьезно заболевших в декабре 2019 года, независимо от того, откуда они приехали.

Напомним, ВОЗ считает, что позитивные новости об успехах на поприще разработки вакцин от коронавируса, и, в частности, о разработке Оксфордского университета и компании AstraZeneca, вселяют надежду на победу над пандемией коронавирусной инфекции.

Тем временем, за последние две недели смертность от коронавируса выросла на 18%.

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