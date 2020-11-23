"Cвет в конце туннеля становится ярче": в ВОЗ поверили в победу над пандемией

Позитивные новости об успехах на поприще разработки вакцин от коронавируса, и, в частности, о разработке Оксфордского университета и компании AstraZeneca, вселяют надежду на победу над пандемией коронавирусной инфекции.

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Об этом, выступая 23 ноября на виртуальном брифинге в Женеве, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", – сказал он.

Гебреисус выразил надежду на то, что в сочетании с "другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения" разработка вакцин сможет положить конец пандемии.

Однако он отметил, что для этого ВОЗ остро нуждается в 4,3 млрд долларов для всемирной схемы распределения вакцин. А в следующем году на эти нужды понадобится еще 23,8 млрд.

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Напомним, что, по данным организации, в настоящее время четыре вакцины против коронавируса находятся на финальной стадии разработки. Все они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.

Несмотря на это, миллиарды доз вакцин различных производителей уже были проданы по предзаказу. С ТОП-10 из них по популярности вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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