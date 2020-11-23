AstraZeneca, Pfizer и Moderna: ТОП-10 вакцин от коронавируса по популярности

СМИ узнали, сколько доз лекарства от COVID-19 уже были проданы по предзаказу

Разработанная учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca вакцина от коронавируса, которая показала эффективность на уровне 70%, является самым востребованным лекарством от COVID-19 в мире.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные исследовательской компании Airfinity.

Разработчики подписали контракты на поставку уже 3,2 млрд доз. Из них 2,4 млрд поступят в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы, 505,3 млн – в страны Западной и Центральной Европы, а 300 млн – в США.

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Повышенный спрос на этот препарат объясняется его невысокой стоимостью – 4-5 доллара за дозу (курс предполагает введение двух доз). В то же время Pfizer и BioNTech оценили свой продукт в 19,5 доллара за дозу, а Moderna в 32-37 доллара.

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В целом, в топ-10 компаний по предзаказам на поставку вакцин входят:

Оксфорд-AstraZeneca (Великобритания-Швеция) – 3,2 млрд; Novavax (США) – 1,4 млрд; Johnson & Johnson (США) – 1,3 млрд; Sanofi-Glaxo (Франция-Великобритания) – 1,2 млрд; Pfizer-BioNTech (США-Германия) – 1,1 млрд; Moderna (США) – 777,2 млн; "Спутник V" (Институт Гамалеи, Россия) – 537,4 млн; Curevac (Германия) – 405 млн; Sivovac (Китай) – 229,1 млн; Clover-Glaxo (Китай-Великобритания) – 200 млн.

Еще 305 млн доз приходятся совокупно на продажи вакцин от Dynavax-Valneva, Medicago-Glaxo, Wuhan-Sinofarm и CanSino.

Напомним, что исследования вакцины от Оксфордского университета и AstraZeneca приостанавливались из-за болезни одного из волонтеров, но позже возобновились. Что еще известно об этом лекарстве, читайте в материале "Панацея за 3 евро. Ответы на 7 вопросов об "оксфордской" вакцине от коронавируса".

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